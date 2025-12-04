한국골프장경영협회보 ‘CLUB HOUSE’, 대한민국 커뮤니케이션 대상 국회 문광위원장상 수상ㅣ

한국골프장경영협회 협회보 월간 CLUB HOUSE 대한민국 커뮤니케이션대상에서 2년 연속 수상의 영예를 안았다. 한국골프장경영협회

를 창간해 매월 골프장 산업 관련 현안과 골프장 경영에 필요한 각종 정보를 전달하고 있다. 한국골프장경영협회는 회원사 및 골프장을 찾는 내장객들에게 양질의 골프 콘텐츠를 제공하는 게 목적이다.



한국골프장경영협회 최동호 회장은 “지난해에 이어 올해도 수상하게 되어 감회가 남다르다. 골프 산업 발전을 위해 현장에서 땀 흘리는 전국 회원사 골프장 임직원 및 독자 여러분과 수상의 영광을 나누겠다”라며 “이번 수상은 골프 산업의 위상을 높이고 국민과 더 가까이 소통하라는 격려로 받아들이면서 더불어 월간 는 앞으로도 대한민국 골프 산업의 비전을 제시하고 품격 있는 골프 문화를 만드는 데 앞장서겠다”라고 밝혔다.



한편 한국골프장경영협회는 골프장 사업의 건전한 발전을 도모하고, 골프를 통한 국민 건강 증진 및 레저스포츠 발전에 이바지할 목적으로 1974년 설립된 사단법인이다.



협회는 회원사들과 함께 골프 대중화에 이바지하는 한편, 소외계층과 지역사회를 위한 기부, 골프 꿈나무 후원 등 사회공헌 활동과 친환경 골프 코스 관리, 공익 캠페인 활동 등을 통해 지속 가능 경영을 실천하고 있다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



