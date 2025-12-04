“경북을 대한민국 철강 산업 재도약 중심지로 만들 것”

경북도, ‘케이(K)-스틸 혁신추진단’ 회의 열고 철강 산업 위기 극복에 본격 착수



경북도는 3일 동부청사에서 ‘케이(K)-스틸 경북 혁신추진단’ 첫 회의를 개최하고 철강산업 위기 극복 및 저탄소 구조 전환 지원에 본격 착수했다고 4일 밝혔다.



이번 추진단 출범은 지난 달 27일 국회를 통과한 ‘철강산업 경쟁력 강화 및 탄소중립 전환을 위한 특별법(이하 케이(K)-스틸법’) 시행에 대응하기 위한 선제적 조치로 마련됐다.



추진단은 경북도 에너지산업국장을 단장으로 경북도, 포항시, 경북연구원, 포항산업과학연구원(RIST), 포항소재산업진흥원(POMIA), 포항상공회의소 등 지역 철강 관련 산학연관 전문가 20여명으로 구성됐다.



정책지원·기업지원·사업기획 등 3개 실무분과를 중심으로 특별법 시행령 대응부터 지역 철강산업 회생 지원까지 단계별 실행 계획을 추진해 나갈 예정이다.



‘케이(K)-스틸법’ 제정 과정에서 미반영된 전기요금 감면 등 핵심 지원책을 향후 제정될 시행령 및 기본계획에 반영하는 데 역량을 집중할 계획이다.



이를 위해 전남 광양, 충남 당진 등 철강 거점 지자체와 상생협의체를 가동해 공동 건의문을 채택하는 등 실질적인 지원 근거를 마련할 계획이다.



경북도는 포항 철강산단의 저탄소화를 앞당기기 위해 ‘저탄소 철강특구’ 지정에도 속도를 낸다. 2026년 상반기 중 특구 지정을 위한 기본계획을 수립하고 하반기 중 정부에 지정을 신청할 계획이다.



이와 함께 철강산업 회생 지원을 위해 2026년부터 5년간 1500억원 규모의 ‘경북형 철강 대전환 펀드’를 조성해 저탄소 공정 전환에 필요한 자금을 지원하고 ‘규모조정 원스톱 지원데스크’를 운영해 고용유지지원금, 구조조정 컨설팅 등을 통합 지원할 예정이다.



또 범용재 중심의 산업 구조를 탈피하고 고부가·저탄소 철강산업 전환을 위해 철강산업 AX(인공지능 전환) 및 DX(디지털 전환) 핵심 사업을 본격 추진한다.



이철우 경북도지사는 “‘케이(K)-스틸법’ 통과는 새로운 시작”이라며 “혁신추진단을 중심으로 시행령 제정 과정에서 전기요금 지원 근거를 확보하고 철강기업 회생 방안을 신속히 추진해 경북을 대한민국 철강산업 재도약 중심지로 만들겠다”고 밝혔다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



