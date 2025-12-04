포천시 “6군단 내 시유지, 사용 연장 불가…연내 반환해야”
“수십년 희생 끝내야” 6군단 부지 사용 연장 공식 거부
경기 포천시가 국방부의 6군단 시유지 사용 기간 연장 요청을 공식적으로 거부하고 연내 반환을 재차 요구했다.
포천시는 3일 시청 대회의실에서 긴급 기자회견을 열고 국방부가 해체된 6군단 부지의 사용 기간을 다시 연장해 달라고 요청한 데 대해 “더 이상의 연장은 수용할 수 없다”고 못 박았다.
시는 6군단이 2022년 11월 공식 해체된 이후 국방부와의 협의를 거쳐 2023년 12월 부지 반환에 합의했고, 2년 내 이전을 완료하는 조건으로 시유지 사용을 승인한 바 있다고 설명했다.
포천시는 해당 부지가 수십년간 군사시설로 활용되면서 지역발전이 장기적으로 제약돼 왔으며, 이에 기반한 도시계획·경제 활성화 사업들을 부지 반환을 전제로 추진해 왔다고 밝혔다.
시는 반환 지연이 현실화할 경우, 도시구조 재편과 미래 전략사업이 차질을 빚을 수 있어 지역 전체의 성장 동력을 심각하게 약화시킬 수 있다고 지적했다.
또한 이 부지가 단순한 토지 활용 차원을 넘어 포천의 미래 성장축을 완성하기 위한 핵심 기반이라고 강조했다. 시는 도시계획 재정비, 교통망 확충, 공공시설 배치 등 장기 종합계획을 이미 마련해 왔으며, 예정된 시기에 반환이 이뤄질 때 계획의 효과가 극대화된다고 밝혔다.
이날 기자회견에서 백영현 포천시장은 “국방부가 사용 기간 연장을 다시 요청한 것은 지역사회가 감내해 온 희생과 정부가 약속한 절차를 무력화하는 결정”이라며 “시민의 권익 보호와 지역 발전을 위해 반환 약속은 반드시 지켜져야 한다”고 강조했다. 이어 “포천은 더 이상 소외된 지역이 아니며 정당한 권리를 당당히 요구할 것”이라며 “시민과 함께 약속된 반환을 현실화하기 위해 끝까지 노력하겠다”고 말했다.
한편, 포천시는 향후 필요 시 국회·경기도 등 관계 기관과 협력을 강화하고, 시민 의견 수렴을 위한 간담회와 범시민 대응 방안 등 다양한 조치를 검토하겠다는 방침이다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사