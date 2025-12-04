김포시, 관광·국제교류 등 성과…글로벌 도시 도약

10개국 주한대사들과 배우자 등이 올해 6월 김포 애기봉을 찾았고, 김병수 시장은 주한 대사들과 애기봉평화생태공원에서 국제교류에 대해 논했다. 김포시 제공

올해 11월 김병수 시장이 회장으로 있는 전국다문화도시협의회가 롯데호텔서울에서 주한 공관장을 초청해 오찬 간담회를 개최했다. 김포시 제공

전 세계 기업과 투자자들이 주목하는 글로벌 무대를 찾아 김포의 기업과 미래전략사업을 널리 알리는데 최선을 다할 것”이라며 “이를 통해 김포가 글로벌 비즈니스 중심도시로 도약할 수 있도록 모든 지원과 노력을 아끼지 않겠다”고 강조했다.