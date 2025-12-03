시사 전체기사

창원 모텔서 20대 남성이 남녀 3명에 흉기 휘둘러 3명 사망

입력:2025-12-03 19:14
수정:2025-12-03 19:28
경남 창원시의 한 모텔에서 20대 남성이 10대 남녀 3명에게 흉기를 휘두른 뒤 투신하는 사건이 발생해 3명이 숨지고 1명이 중상을 입었다.

3일 경남경찰청에 따르면 이날 오후 5시 5분쯤 경남 창원시 마산회원구 한 모텔에서 A씨가 10대 남성 2명과 여성 1명에게 흉기를 휘둘렀다.

신고를 받은 소방당국이 현장에 도착했을 때 A씨는 모텔 앞에 추락한 상태였고 병원으로 옮겼지만 사망했다. 모텔 화장실 내부에서 심정지 상태로 발견된 10대 남성 1명도 사망했다. 중상을 입고 병원으로 후송된 10대 여성이 연이어 사망했고, 10대 남성 1명이 중태에 빠졌다.

경찰은 피의자가 추락에 이어 사망한 가운데 정확한 범행경위를 조사하고 있다.

창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr

