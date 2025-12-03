“김부장에 공감한다”… 공실률 10%인데 임대료 요지부동인 까닭은

“상가 있으면 미래 밝을 줄 알았다”

공급 초과·소비패턴 변화뿐 아니라

임대차보호법 등 제도 경직성 탓도

서울 신촌 거리에 '영업 종료' 안내문이 붙어 있다. 이한형 기자

공급 초과, 소비 패턴의 변화, 상가건물 임대차보호법 등 제도적 경직성이 복합적인 원인으로 꼽힌다. 구조적인 문제가 해결되지 않으며 임대인과 임차인이 모두 “부동산 때문에 힘들다”고 호소한다.

최근 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’를 보면서 매우 공감했다던 윤모씨는 “한 번 임대료가 정해지면 올리기가 쉽지 않으니 처음부터 높게 부른다”며 “상가 하나 있으면 미래가 밝을 줄 알았다는데 아니더라”고 말했다.