“술 안깼으면 작업 금지”… 현장 ‘음주단속’ 나선 포스코

광양제철소, 이달부터 안전수칙 강화

적발시 작업배제·출입금지 패널티

산재 근절 기조에 현장관리 수위 높여

적발된 직원이 소속된 회사에 대한 패널티도 검토하고 있다. 숙취자 1명 적발은 경고 조치, 2명 이상 적발 시에는 계약금액 인하 등의 방안을 두고 협의가 진행 중이다.

안전수칙 위반에 대한 벌칙도 대폭 강화됐다. 기존에는 1회 위반 시 4시간 안전교육 수준이었지만, 이달부터는 교육과 출입제한이 병행된다. 중대한 수칙 위반 때는 바로 출입금지 조치가 내려진다.

포스코 관계자는 “안전 관리 강화를 위해 광양제철소 주관으로 시행 중인 캠페인”이라며 “정식 제도화는 아니다”고 말했다. 다만 향후 포항제철소 등 전체 사업장으로 확대될 가능성도 열려있는 것으로 전해졌다.