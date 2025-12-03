권익위 소식지 ‘국민권익’, 대한민국 커뮤니케이션대상 최우수상 수상
국민권익위원회가 발행하는 소식지 ‘국민권익’이 ‘2025년 대한민국 커뮤니케이션대상’ 전자사보(웹진) 부문에서 3일 최우수상을 수상했다. 이 시상식은 한국사보협회 주관, 문화체육관광부·고용노동부가 후원하는 행사다. 조직문화 발전 및 대국민 소통 강화를 위해 제작된 다양한 소통 콘텐츠를 종합적으로 평가해 수상자를 선정한다.
이번에 최우수상을 수상한 ‘국민권익’ 소식지는 3개월마다 웹진 형태로 발행되며 국민의 고충 민원 해결 사례, 행정심판 재결 사례, 청렴 문화 확산 활동 등 국민의 권익 보호와 관련된 주요 소재를 쉽고 생동감 있게 전달해왔다. 또한 권익위의 주요 부서를 소개하고, 실무 담당자들이 경험한 보람된 사례와 부서의 목표 등을 직접 밝히는 등 직원들의 참여를 통해 기관의 정책추진 과정을 국민에게 전달해 우수한 콘텐츠로 인정받았다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사