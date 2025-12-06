인도 남성, 머리 ‘쾅’ 기억 잃고 ‘쿵’ 45년 만에 되찾아

머리를 다쳐 기억을 잃었다가 수십년 만에 머리를 또 다치면서 기억을 되찾은 인도 남성 리키(오른쪽). NDTV 캡처

그는 뭄바이 등지에서 작은 일자리를 전전하다가 마하슈트라주 난데드에 정착해 가정을 꾸리고 세 자녀의 아버지가 됐다.