스마일게이트, ‘CFS 2025 그랜드 파이널’ 개막

CFS 2025 그룹 스테이지가 열리는 양자계 스튜디오. 스마일게이트 제공

스마일게이트 엔터테인먼트의 ‘크로스파이어’ 글로벌 e스포츠 정점을 가리는 ‘CFS 2025 그랜드 파이널’이 3일 중국 청두에서 개막한다.

올해 대회는 3일부터 14일까지 12일간 진행한다. 세계 최정상 16개 팀이 정상의 자리를 두고 치열한 경쟁을 펼친다.