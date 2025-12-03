스마일게이트, ‘CFS 2025 그랜드 파이널’ 개막
스마일게이트 엔터테인먼트의 ‘크로스파이어’ 글로벌 e스포츠 정점을 가리는 ‘CFS 2025 그랜드 파이널’이 3일 중국 청두에서 개막한다.
올해 대회는 3일부터 14일까지 12일간 진행한다. 세계 최정상 16개 팀이 정상의 자리를 두고 치열한 경쟁을 펼친다.
이번 대회는 그룹 스테이지와 플레이오프 승자전까지 청두 양자계 스튜디오에서, 플레이오프 패자조 준결승부터 결승전까지는 대마방 금융타운 연예센터에서 열린다.
총상금 143만 달러(약 20억 원)를 두고 중국 4팀, 브라질 3팀, 베트남 3팀, 필리핀 2팀, EUMENA 3팀, 북미 1팀이 출전한다.
올해는 대회 구조가 전면 개편됐다. 프로리그를 운영 중인 메이저 권역(중국·브라질·베트남·EUMENA)의 1위 팀은 그룹 스테이지를 건너뛰고 플레이오프에 직행한다.
그룹 스테이지는 기존 4팀 체제에서 3팀 체제로 변경됐다. 총 12개 팀은 4개 조로 나뉘어 조별 리그를 치르고 각 조 1위 팀이 플레이오프 8강전에 합류한다.
대회 기간 동안 청두 전역에서는 CFS를 기념해 크로스파이어 세계관을 체험할 수 있는 오프라인 프로모션도 함께 진행된다. 결승전이 열리는 대마방 금융타운 연예센터에서는 블랙 위도우를 현실로 구현한 전시와 실제 게임 맵을 모티브로 만든 체험형 콘텐츠가 마련돼 이용자가 오프라인에서 미션 수행과 전투 상황을 체험할 수 있다.
청두의 대표 복합문화 공간인 동교기억(东郊记忆)에서는 게임과 브랜드, 마켓이 어우러진 체험존을 운영해 방문객들이 CFS의 열기를 도시 곳곳에서 즐길 수 있도록 했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
