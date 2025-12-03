“1년 넘긴 강진 수해복구 노동자 사망사고 조사…노동부 직무유기”

진보당 전종덕 의원, 국회 기자회견서 비판

유가족 “경찰 조사 결과에도 노동부는 침묵”

진보당 전종덕 국회의원(비례)이 3일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 지난해 전남 강진군 작천면 수해복구 현장에서 숨진 고(故) 김태훈씨 사망사고 관련 고용노동부의 조사 지연을 비판하고 있다. 전종덕 국회의원실 제공

유가족도 “경찰이 이미 강진군의 직접 지휘 사실을 적시했는데도 노동부는 침묵하고 있다”고 반발했다. 최근 이재명 대통령이 공공부문 산재 사망사고 책임자 엄중 문책을 지시한 점에 대해서도 “노동부의 지연된 태도는 대통령 지시에도 맞지 않다”고 말했다.