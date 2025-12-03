국힘 최다선 조경태 “윤석열, 최고형으로 다스려야”

비상계엄 1년 맞아 광주서 기자회견

5·18민주묘지 찾아 오월영령 참배도

12·3 비상계엄 사태 1주년인 3일 오후 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 국민의힘 조경태 의원(부산 사하구을)이 무릎을 꿇은 채 윤상원 열사의 묘소를 참배하고 있다. 연합뉴스

12·3 비상계엄 사태 1년을 맞은 3일 국민의힘 최다선(6선)인 조경태 국회의원(부산 사하을)이 “윤석열 전 대통령을 최고형으로 다스려야 한다”고 밝혔다.



조 의원은 이날 광주 서구 치평동 광주광역시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 12·3 비상계엄 사태 단죄를 촉구하는 이른바 ‘광주선언’을 발표했다.



그는 “과거가 현재를 구했고 대한민국을 구했다”며 "광주 민주영령들께서 흘리신 숭고한 피가 12·3 비상계엄을 막았고 대한민국을 절망의 구렁텅이에서 구해냈다”고 말했다.



이어 “윤석열 비상계엄은 전두환 쿠데타 세력을 제대로 단죄하지 못한 결과”라며 “불법 비상계엄을 선포하고 군대를 동원하고 대한민국을 충격과 공포를 몰아넣고도, 결국 사면복권 되고 천수를 누릴 수 있다는 기대감이 윤석열 비상계엄의 사실상 ‘주범’이다”고 강조했다.



아울러 조 의원은 “윤 전 대통령이 저지른 죄에 걸맞게 최고형으로 다스려 더 이상 선진 대한민국에 헌정 유린 세력의 싹들이 자랄 수 없도록 완벽히 제거해야 한다”고 밝혔다.



조 의원은 기자회견을 마치고 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 오월영령을 참배했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 12·3 비상계엄 사태 1년을 맞은 3일 국민의힘 최다선(6선)인 조경태 국회의원(부산 사하을)이 “윤석열 전 대통령을 최고형으로 다스려야 한다”고 밝혔다.조 의원은 이날 광주 서구 치평동 광주광역시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 12·3 비상계엄 사태 단죄를 촉구하는 이른바 ‘광주선언’을 발표했다.그는 “과거가 현재를 구했고 대한민국을 구했다”며 "광주 민주영령들께서 흘리신 숭고한 피가 12·3 비상계엄을 막았고 대한민국을 절망의 구렁텅이에서 구해냈다”고 말했다.이어 “윤석열 비상계엄은 전두환 쿠데타 세력을 제대로 단죄하지 못한 결과”라며 “불법 비상계엄을 선포하고 군대를 동원하고 대한민국을 충격과 공포를 몰아넣고도, 결국 사면복권 되고 천수를 누릴 수 있다는 기대감이 윤석열 비상계엄의 사실상 ‘주범’이다”고 강조했다.아울러 조 의원은 “윤 전 대통령이 저지른 죄에 걸맞게 최고형으로 다스려 더 이상 선진 대한민국에 헌정 유린 세력의 싹들이 자랄 수 없도록 완벽히 제거해야 한다”고 밝혔다.조 의원은 기자회견을 마치고 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 오월영령을 참배했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지