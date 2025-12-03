스마일게이트 희망스튜디오 ‘드림 온 페스타 인 부산’ 개최

부산정보산업진흥원과 협업

스마일게이트 희망스튜디오X부산정보산업진흥원, 지역아동센터 청소년 AI 창작 페스티벌 드림 온 페스타 인 부산 개최. 게임사 제공

스마일게이트 희망스튜디오는 지난달 29일 부산 e스포츠경기장 옐로 스페이스에서 창의, 창작 페스티벌 ‘드림 온 페스타 인 부산’을 진행했다.