스마일게이트 희망스튜디오 ‘드림 온 페스타 인 부산’ 개최

입력:2025-12-03 15:50
부산정보산업진흥원과 협업

스마일게이트 희망스튜디오X부산정보산업진흥원, 지역아동센터 청소년 AI 창작 페스티벌 드림 온 페스타 인 부산 개최. 게임사 제공

스마일게이트 희망스튜디오는 지난달 29일 부산 e스포츠경기장 옐로 스페이스에서 창의, 창작 페스티벌 ‘드림 온 페스타 인 부산’을 진행했다.

이번 행사는 인공지능을 활용한 게임 콘텐츠 제작 프로그램을 통해 아이들에게 창작 활동과 자기표현의 기회를 제공하기 위한 목적으로 마련됐다. 부산 지역아동센터 8개소 아동, 청소년과 교사 등 60여 명이 참석했다.

부산정보산업진흥원은 희망스튜디오와 사회공헌 업무협약(MOU)을 체결하고 이스포츠경기장 장소 대관 등 직, 간접적인 지원을 통해 공동 주관으로 참여했다. 스마일게이트 창업재단 오렌지플래닛 동문사 '툰스퀘어'는 ‘인공지능을 활용한 창작’을 주제로 특강 및 교육 콘텐츠로 참여했다.

행사는 미래 진로 특강, 창작 워크숍, 작품 공유회 및 시상 등의 프로그램으로 구성됐다.

‘베스트 AI 이매지네이션’ 팀에 선정 된 이가영 학생(고1)은 “평소 인공지능 기술에 관심이 많았는데, 이번 기회에 인공지능 프로그램을 활용해 창작 활동을 할 수 있어 좋았다”라며 “이번 행사는 나의 상상을 창작물로 구현해 볼 수 있는 소중한 경험이었다. 나중에 기회가 된다면 또 참여하고 싶다”고 말했다.

희망스튜디오 권연주 이사는 “희망스튜디오는 미래세대에게 희망을 확산하는 사회문제해결 플랫폼”이라며 “지역사회 청소년들이 자신의 관심사와 가능성을 발견할 수 있도록, 창의 창작 경험을 함께 확산해 나갈 더 많은 공공기관과 기업 파트너들이 희망스튜디오 플랫폼에 동참하길 기대한다”라고 말했다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

