라이엇 게임즈, 국가유산청 누적 기부금 100억원 돌파
2012년부터 유산 보호 및 보존 지원
라이엇 게임즈가 국가유산청에 매년 전달해온 ‘국가유산지킴이’ 후원금이 올해 국내 기업 최초로 100억원을 돌파했다.
라이엇 게임즈는 지난 2일 서울 종로구 롤파크에 위치한 LCK 아레나에서 국가유산청과 ‘2025 국가유산지킴이 후원협약’을 통해 국외유산 환수와 국내 문화유산 보호 및 지원을 위해 8억원을 추가 후원하기로 했다.
후원식에는 조혁진 라이엇 게임즈 한국 대표를 비롯해 허민 국가유산청장, 곽창용 국외소재문화유산재단 사무총장, 김영경 문화유산국민신탁 상임이사 직무대행 등이 참석했다.
이번 후원을 통해 라이엇 게임즈의 누적 기부금은 총 100억원을 넘어섰다. 이는 국가유산지킴이 후원 사업을 진행하는 민간 기업 중 최대 규모이자, 최초로 100억 원을 넘긴 사례다.
올해 후원금은 ▲국외유산 환수 및 보존처리 지원을 비롯해 ▲국내 유산 보호 및 보존처리 지원 ▲궁궐 관람서비스 개선 지원 등에 활용될 예정이다.
라이엇 게임즈는 2012년 6월부터 ‘플레이어와 함께 한국 문화유산을 보호한다’는 취지로 국가유산청과 매년 후원약정을 체결해왔다. 이를 통해 라이엇 게임즈는 첫 번째 국외소재문화유산 환수 사례에 해당하는 석가삼존도(2014년)를 기점으로 ▲문조비 신정왕후 왕세자빈책봉 죽책(2018년) ▲척암선생문집책판(2019년) ▲백자이동궁명사각호(2019년) ▲중화궁인(2019년) ▲보록(2022년) ▲경복궁 선원전 편액전(2024년) 등 총 7건의 국외소재문화유산 환수를 지원한 바 있다.
특히 이중 문조비 신정왕후 왕세자빈책봉 죽책은 지난 2023년 6월 국가지정문화유산 보물로 지정됐다.
또한 ▲4대 고궁 및 왕릉 보존처리, 과거 재현 사업 ▲서울문묘 성균관 등 대표적 서원 3D 정밀 측량 사업 ▲‘이상의 집’ 등 근대 문화 유적 보존관리 ▲국내 긴급 유물 구매 및 전시 등 다양한 프로젝트를 후원해왔다. 이 밖에도 ▲티모 원정대 프로그램 등 청소년 및 게임 플레이어 대상으로 한 문화유적 체험 및 역사교육 프로그램도 진행한 바 있다.
조혁진 라이엇 게임즈 한국 대표는 “라이엇 게임즈가 한국 사회에 깊이 뿌리를 내리고 플레이어 여러분으로부터 신뢰받는 게임 회사로 성장하고자 하는 마음은 늘 변함이 없다”며 “한국 커뮤니티로부터 받은 사랑에 보답하고자 국내외 문화유산 보존과 환수 사업을 지속해왔고, 앞으로도 한국 문화콘텐츠에 대한 자부심을 바탕으로 책임 있는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사