경남도청 회계과 직원인데요…대리구매 수법에 2500만원 피해

입력:2025-12-03 14:59
경남도, ‘공무원 사칭 전화·문자 사기’ 발생에 각별한 주의 당부


경남도청 회계과 직원을 사칭한 수법에 도내 업체가 2500만 원 가량의 피해를 입는 사건이 발생했다.

경남도는 최근 전국적으로 공무원 사칭 전화‧문자 사기 사례가 급증함에 따라 도내 기관‧업체 및 도민들에게 각별한 주의를 당부한다고 3일 밝혔다.

도에 따르면 이 달 초 지역 A업체가 물품 대리 구매를 요구하는 사칭범에게 속아 약 2500만 원을 송금했다.

사기범은 위조된 공문과 명함을 제시하고 긴급 상황임을 강조하면서 즉각적인 대금결제를 요구하는 수법을 사용했다. 특히 실제 존재하는 B업체 명의를 도용해 피해 업체가 믿도록 유도하는 등 치밀한 수법을 이용했다.

이 사기범은 도청 계약담당 부서에 실제로 근무하는 공무원을 사칭하면서 A업체에 접근했다. A업체에 도청 시설공사를 맡길 것처럼 상황을 조장한 뒤 B업체가 생산하는 특정물품을 구매할 것을 요구했다.

B업체는 경남에 실제 존재하는 회사로 이을 믿은 A업체는 사기범이 건넨 B업체 계좌번호로 거액을 송금했다. 이후 사기범이 연락을 끊고 잠적하자 뒤늦게 속은 사실을 안 A업체가 사기 피해를 신고했다.

이 같은 사칭 범죄는 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관은 물론 대통령실까지 사칭 대상이 확대되는 등 피해 규모가 늘어나는 추세다.

경남도 관계자는 “공무원은 어떤 사유로도 업체나 개인에게 물품 대리 구매나 금전 송금을 요구하지 않는다”며 “실제 존재하는 업체를 사칭하는 등 수법이 갈수록 지능화되는 만큼 의심되는 연락을 받으면 반드시 기관에 확인해달라”고 당부했다.

창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr

