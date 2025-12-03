전북도, 농어촌 기본소득 시범사업…장수군 추가 선정

시범사업 2026~2027년까지

전 군민 매월 15만원 지급

전북특별자치도. 전북도 제공

장수군은 이번 사업을 통해 2026년부터 2027년까지 2년간, 군 전체 주민에게 매월 15만원씩을 지역화폐로 지급한다. 총사업비는 736억원이며, 이 중 국비는 296억원이다. 지급 대상은 실제 거주 중인 모든 주민이다.