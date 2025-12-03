전북도, 농어촌 기본소득 시범사업…장수군 추가 선정
시범사업 2026~2027년까지
전 군민 매월 15만원 지급
전북 장수군이 농림축산식품부가 추진하는 농어촌기본소득 시범사업 공모에서 추가 선정됐다.
3일 전북특별자치도에 따르면 순창군에 이어 장수군까지 총 2개 군이 시범지역으로 확정됐다. 장수군은 1차 공모에서 전국 49개 지자체 가운데 12곳의 후보지에 올랐으나, 최종 7개 시범지역에 포함되지 못해 탈락했었다.
장수군은 이번 사업을 통해 2026년부터 2027년까지 2년간, 군 전체 주민에게 매월 15만원씩을 지역화폐로 지급한다. 총사업비는 736억원이며, 이 중 국비는 296억원이다. 지급 대상은 실제 거주 중인 모든 주민이다.
농어촌기본소득 시범사업은 농촌 주민에게 일정 금액을 정기적으로 지급해 주민의 기본생활을 보장하고, 지역경제를 활성화하는 것이 목적이다.
인구 유출과 소비 위축으로 어려움을 겪고 있는 농촌 지역에 경제적 선순환을 유도하고, 주민 공동체 회복을 돕기 위한 정책이다.
김관영 전북지사는 “이번 시범사업이 지역경제와 사회서비스 활성화의 마중물이 되도록 정책적 노력을 병행하겠다”고 말했다.
장수=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사