대전시·KAIST, 국내 최대 ‘개방형 양자팹’ 첫 삽

대전시와 KAIST 관계자들이 3일 개방형 양자팹 준공식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

대전시와 KAIST는 3일 대전 KAIST 본원에서 개방형 양자팹 연구동 기공식과 KAIST 국가 양자팹 연구소 개소식을 개최했다.

KAIST 개방형 양자팹은 국가 양자기술 핵심 인프라로서 대덕특구를 거점으로 양자 생태계를 확장하는 역할을 맡게 된다. 향후

총 450억원 이상의 예산이 2031년까지 단계적으로 투입되며 시설은 2027년 준공을 목표로 설립이 진행된다.

시설은 지하 1층에 지상 3층, 연면적 2498㎡ 규모로 조성되고 양자소자 설계·제작에 필요한 핵심 장비 37종 이상이 들어설 예정이다. 연구뿐 아니라 산업 현장에서 요구되는 개발·시험·실증 과정을 원스톱으로 수행할 수 있는 환경을 만든다.

특히 KAIST 양자대학원 등 교육기관과 연계해 실습 중심의 전문 인력 양성 프로그램을 운영하는 한편 대학원생, 박사과정뿐 아니라 산업계 재직자 대상 교육도 병행해 실무형 양자 인재를 육성한다.

이광형 KAIST 총장은 “양자과학기술은 미래 기술 패권을 좌우할 핵심 전략 분야”라며 “이번 KAIST 양자팹 개소식과 기공식을 계기로 산·학·연·관이 긴밀히 협력해 국가 양자 생태계의 경쟁력을 한층 강화하겠다”고 강조했다.