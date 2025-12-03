인천교통공사, 2호선 전동차 의자 강화플라스틱으로 교체

인천도시철도 2호선 전동차 객실의자 교체 전과 후. 인천교통공사 제공

최정규 공사 사장은 “이번 객실의자 개선사업은 시민들에게 보다 쾌적한 이용환경을 제공하기 위한 조치”라며 “앞으로도 시설을 꾸준히 정비해 시민이 체감할 수 있는 서비스를 제공하겠다”고 말했다.