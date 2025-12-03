인천교통공사, 2호선 전동차 의자 강화플라스틱으로 교체
인천교통공사는 차량 내 위생환경 개선과 유지관리 부담 완화를 위해 인천도시철도 2호선 전동차 객실의자를 강화플라스틱(GRP) 의자로 교체하는 사업을 추진한다고 3일 밝혔다.
이번 사업에는 총 7억여원의 사업비가 투입되며 올해 16대부터 교체가 진행된다. 이어 오는 2028년까지 인천2호선 전동차 43대의 객실의자를 연차별로 교체해 차량 청결도와 이용환경을 안정적으로 유지할 방침이다.
기존 모켓의자는 직물 특성상 오염이 쉽게 스며들고 세척 과정이 복잡해 관리 부담이 컸다. 강화플라스틱 의자는 표면 오염에 강하고 손상이 적어 일상 관리가 용이하며 장기간 사용에 따른 유지관리 비용 약 16억원 절감이 예상된다.
최정규 공사 사장은 “이번 객실의자 개선사업은 시민들에게 보다 쾌적한 이용환경을 제공하기 위한 조치”라며 “앞으로도 시설을 꾸준히 정비해 시민이 체감할 수 있는 서비스를 제공하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사