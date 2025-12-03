충남도립파크골프장 2027년 6월 문 연다…내년 3월 착공
충남도립파크골프장이 내년 착공해 2027년 6월 문을 열 예정이다.
충남도는 금강유역환경청과 충남도립파크골프장에 대한 환경영향평가 협의를 마치고 내년 3월 착공에 들어간다고 3일 밝혔다.
충남도립파크골프장은 청양군 남양면 부지에 290억원을 들여 108홀 규모로 조성된다. 중앙부에는 클럽하우스와 교육센터, 주차장 등이 건립된다.
골프장은 36홀씩 3개 면으로 나눠 특색 있는 코스로 구성하고, 티하우스와 파고라 등을 경기장 곳곳에 설치할 계획이다.
클럽하우스와 교육센터에는 교육장, 스크린 파크골프 연습장, 헬스장, 사우나, 상담실, 휴게 편의시설 등을 설치한다.
교육센터에서 연간 1만3000여명이 지도자·심판 자격 검정을 받고, 5000여명이 지도자 보수 교육과 심판 연수를 받을 예정이다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사