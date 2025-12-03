전북, 사상 첫 국가예산 10조원 돌파…역대 최대 규모 확보
2026년 국비 10조834억원 확보
민선8기 3년 만에 ‘9조·10조 시대’ 진입
피지컬 AI·우주·헴프 등 신산업 예산 대거 반영
전북특별자치도가 2026년 국가예산 10조834억원을 확보하며 사상 처음으로 10조원 시대를 열었다. 새만금 SOC예산 복원과 미래산업 육성을 위한 신규 사업 반영으로 전년보다 8000억원 이상 늘어난 규모다.
3일 전북도에 따르면 도의 국가예산은 2022년 8조9368억원에서 2023년 9조1595억원으로 처음 9조원을 넘어섰다. 2024년에는 스카우트 잼버리 후폭풍으로 9조163억원으로 줄었지만, 2025년 9조224억원을 회복한 데 이어 2026년 10조원을 돌파했다. 민선 8기 3년 만에 9조·10조원을 모두 넘어선 것은 전북 예산 역사에서 전환점으로 평가된다.
이번 국비의 핵심은 대규모 신규 사업 반영이다. 협업지능 피지컬 AI 기반 소프트웨어 플랫폼 조성(총사업비 1조원), 우주 방사선 영향평가용 사이클로트론 연구시설 구축, 새만금 헴프산업클러스터 등 신산업 프로젝트가 대거 포함됐다. 전북특별법 특례 연계 사업인 고령친화산업복합단지, 동물용의약품 임상시험센터도 신규 반영되며 향후 연차별 예산 확보 기반을 마련했다.
계속사업도 탄력을 받는다. 새만금 국제공항(1200억원), 지역 간 연결도로(1630억원), 새만금항 인입철도(150억원) 등 새만금 핵심 인프라 예산이 유지되면서 사업 속도가 붙을 전망이다.
10조원 달성 과정은 순탄치 않았다. 올해만 해도 새만금~전주 고속도로 종료로 4190억원이 감소했고, 국가 잠재성장률 1%대 하락, 2025년 정부 예산안의 국회 단계 증액 실패 등 불리한 변수가 겹쳤다.
전북도는 사전 전략회의를 통해 감액 가능성을 예측하고 국토부·새만금청과 대응 논리를 조율했다. 한병도 예결위원장, 윤준병 도당위원장, 박희승 예결위원 등 지역 국회의원들과 상임위·예결위 단계까지 공동 대응해 감액을 막아냈다는 설명이다.
김관영 전북지사는 “10조원 달성은 단순한 규모 확대가 아니라, 전북의 산업 구조와 미래 전략이 본격적으로 전환되는 계기”라며 “정부 핵심 정책인 피지컬 AI·바이오·우주 분야에서 전북의 역할이 한층 더 강화될 것”이라고 말했다.
전북도는 내년부터 전북연구원과 공동으로 국책사업 발굴단을 운영해 2027·2028년 신규 사업을 선제적으로 발굴할 계획이다. 예비타당성조사 대응 논리도 보강해 추가 대형 프로젝트 확보에도 나선다는 방침이다.
김 지사는 “예산 규모보다 중요한 것은 집행 속도와 도민이 체감하는 변화”라며 “시·군과 협력해 성과가 현장에서 나타나도록 챙기겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
