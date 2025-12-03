의정부 축제 후원 두고 갈등 확산…후원 기업 법적 대응

김지호 의정부시의원 명예훼손 등 혐의 경찰 고발

기업 “순수한 사회공헌 활동, 인허가와 무관” 강조

김 의원 “의정활동 보장돼야…무고죄 등 대응할 것”

김지호 의정부시의원. 의정부시의회 제공

3일 국민일보 취재를 종합하면 이 기업은 지난 1일 경찰에 제출한 고발장을 통해 김 의원이 지난 11월 6일 의정부시의회 본회의에서 자신들의 상호를 특정해 언급하고, 축제 후원이 시 인허가와 연결될 수 있다는 취지로 발언한 것은 사실과 다르다고 주장했다.

당시 시정질의에 나선 김 의원은 “지역 건설업체가 후원한 ‘2025 금오상생페스타&페어’ 행사는 이해충돌 소지가 있다”고 지적하며 특정 업체와 진행 중인 사업명을 언급했다.

축제 후원은 인허가 절차와는 무관한 지역 상권활성화를 위해 민간단체인 소상공인연합회에 후원한 것으로, 의정부시와는 전혀 관계없는 사회공헌활동의 일환이었다”고 강조했다.

최소한의 사실관계 확인조차 거치지 않았다. 발언은 직무상 행위로서 정당성을 상실했고 면책특권의 보호를 받을 수 없다고 본다”고

잘못된 선례가 생기지 않도록 대응하겠다”고 덧붙였다.