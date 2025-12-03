尹, 日인터뷰서 “계엄은 위기상황에 내린 비상사태 선언”

윤석열 전 대통령이 지난달 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리가 계엄 선포에 반대했다는 취지로 증언하고 있다. 서울중앙지법 제공

일본 언론은 한국 사회가 계엄 1주년을 맞았지만 통합되지 못한 채 분열을 지속하고 있다고 진단했다.

마이니신문은 여야가 계엄에 가담한 공무원 처벌 등을 두고 대립하는 한편 모두 강성 지지층을 의식한 행보를 보이고 있다면서 “중도층을 방치한 진보, 보수 양극단의 대립은 1년이 지나도 누그러지지 않고 있다”고 지적했다.