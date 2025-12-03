인천항만공사, 인항고·해사고에 장학금 2000만원 전달

인천항만공사 장학금 전달식. 공사 제공

공사는 매년 두 학교를 대상으로 미래인재 양성을 위한 장학사업을 이어오고 있다. 올해 역시 각 학교장의 추천을 통해 학업 의지가 높고 모범적으로 학교생활을 해온 학생 40명을 장학생으로 선발할 예정이다.

이날 장학금 전달식에서는

인항고 교장과

인천해사고 교장이 참석해 장학금 지원에 대한 감사의 뜻을 전달했다. 또 지역 및 해양인재 육성과 지역사회 발전을 위해 협력하기로 뜻을 모았다.

이경규 공사 사장은 “이번 장학금이 인천지역 학생들이 자신의 역량을 펼치는 데 작은 보탬이 되길 바란다”며 “인천항의 미래를 이끌어 갈 다음 세대 인재 양성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.