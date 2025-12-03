세 딸 두고 6·25전쟁 참전한 아버지 75년 만에 귀환
어린 세 딸을 두고 6·25전쟁에 참전해 조국을 지키다가 산화한 호국영웅이 75년 만에 가족 품으로 돌아왔다.
국방부유해발굴감식단은 6·25전쟁에서 산화한 고(故) 이지건 일병 유해를 발굴해 가족 품에 전달했다고 3일 밝혔다.
유해발굴감식단은 이날 ‘호국의 영웅 귀환’ 행사를 열고 고인의 첫째 딸 이호분씨에게 신원확인 통지서와 유품 등을 전달했다.
이씨는 “그동안 아버지를 찾을 수 없다고 생각했는데 찾아주신 분들께 감사하다”며 “하루빨리 햇빛 잘 드는 국립묘지에 지금 선산에 계신 어머니를 합장해 드리고 싶다”고 말했다.
고인은 1950년 6·25전쟁이 발발하자, 26세의 나이로 입대해 국군 수도사단에 배치됐다.
이 일병은 같은 해 벌어진 ‘기계-안강 전투’(8월9일~9월22일)에 참전했다가 목숨을 잃었다.
이 전투는 국군과 유엔군이 낙동강 방어선을 형성하고 있던 시기에 국군 수도사단이 경북 포항과 경주, 안강 일대에서 북한군 12사단 남진을 저지한 전투다.
고인은 이른 나이에 결혼을 해 전쟁 발발 당시 이미 8살과 4살, 4개월 된 세 딸을 둔 아버지였다.
유해 정부의 유해발굴 사업이 시작된 2000년 5월 경주 안강읍 노당리 어래산 일대에서 발굴됐지만, 당시 유전자 분석 기술력으론 유해에서 유전자형을 검출하지 못했다.
이에 2010년 재분석을 통해 유전자 시료 추출에 성공했고, 2019년 확보한 유가족 유전자 시료와 비교·분석해 신원을 최종 확인했다.
고인은 올해 17번째로 신원이 확인된 호국영웅이다. 2000년 4월 유해발굴 사업을 시작한 이후 신원을 확인한 국군 전사자는 고인을 포함해 총 265명이다.
고인의 동생인 고(故) 이봉건 일병도 국군 수도사단 소속으로 기계-안강 전투에서 전사했다.
다만 유해를 아직 찾지 못해 국립서울현충원 위패봉안관에 이름만 새겨져 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
