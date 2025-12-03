세종시 내년 예산 1조7320억원…정부안보다 40억5000만원 ↑
세종시 내년 예산이 정부안보다 40억5000만원 늘어난 1조7320억원으로 확정됐다.
3일 시에 따르면 국회 본회의를 통과한 내년도 세종시 예산안에 세종지방법원 설치 설계비 10억원과 세종공동캠퍼스 공익법인 운영비 9억원이 반영됐다.
바이오지원센터 기자재 설치 예산 20억원, 파크골프장 표준모델 개발을 위한 용역비 1억5000만원도 포함됐다.
정부안에 반영됐던 시 핵심 사업은 모두 원안대로 확정됐다.
제천횡단 지하차도 건설 3억원, 한글문화단지 조성 3억원, 폐기물처리시설 건립 설계비 3억원 등 신규사업을 추진할 수 있게 됐다.
국회세종의사당 건립 956억원과 대통령 제2집무실 건립 240억원 등 핵심 사업도 감액없이 통과됐다. 국립민속박물관 건립 154억원, 대한민국 문화도시 조성 사업 40억원 등의 예산도 원안대로 반영됐다.
세종=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
