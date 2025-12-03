세종시 내년 예산 1조7320억원…정부안보다 40억5000만원 ↑

세종시청 전경. 세종시 제공

세종시 내년 예산이

정부안보다 40억5000만원 늘어난 1조7320억원으로 확정됐다.

바이오지원센터 기자재 설치 예산 20억원,

파크골프장 표준모델 개발을 위한 용역비 1억5000만원도 포함됐다.