청온가–대구가톨릭대, AI 기반 ‘축산물 스마트 관리’ 혁신 나선다

연구 총괄 김정훈 교수팀과 신선도·중량 변화 예측 시스템 공동 개발

전찬하 대표 “산학협력 모범사례…식품 유통산업 스마트화 선도할 것”

김정훈 교수 “유통 골든타임 확보해주는 ‘게임 체인저’ 될 것”

전찬하 청온가 대표(오른쪽)가 지난 달 27일 '2025 DCU RISE JOB FESTA'가 열린 경북 경산의 대구가톨릭대 취창업관 앞에서 산학협력 연구 파트너인 대구가톨릭대 김정훈 교수(왼쪽)와 함께 기념촬영을 하고 있다. 청온가 제공

대구가톨릭대 취·창업관에서 열린 ‘2025 DCU RISE JOB FESTA’에서 공동개발 중인

지역 우수 기업과 인재를 매칭하고 산학협력 성과를 공유하는 자리로 마련됐다.