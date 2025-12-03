케이웨더, 웨더코인 기반 날씨금융플랫폼 개발 추진
예측시장 국내 도입 첫 사례, “날씨 분야의 칼시·폴리마켓 지향”
케이웨더는 블록오디세이와 함께 국내 최초로 웨더코인 기반의 날씨금융플랫폼 개발을 추진한다고 3일 밝혔다.
이를 위해 양사는 지난 2일 관련 계약을 체결하고, 날씨데이터를 단순히 예보로만 활용했던 기존 방식에서 나아가 심화되는 기후리스크에 대비하기 위한 새로운 금융 인프라로서 확장해 나가기로 했다.
케이웨더가 추진하는 날씨금융플랫폼의 핵심은 기존의 환율, 주가 대신 기온, 강수량, 태풍, 대기질과 같은 날씨지수를 기초자산으로 삼는 지수형 파생상품 거래다. 기상이변 혹은 재난으로 인한 건설, 물류, 농업 등 날씨 민감 산업계의 매출감소, 작업중단, 복구비용 등의 손실 위험을 금융상품으로 관리할 수 있는 인프라를 만들겠다는 구상이다.
웨더코인은 케이웨더의 날씨데이터를 기반으로 한 리워드 토큰으로써 날씨데이터 관측 및 제공, 실내 공기질 개선, 에너지 절감, 탄소배출권 거래 등 개인과 기업의 기후행동을 보상하여 날씨데이터의 가치와 혜택을 공유하고자 고안됐다.‘기후행동을 보상받는 경제’를 구축함으로써 기후리스크를 관리하는 선순환 생태계를 조성하는 것이 목표다.
케이웨더는 전국 관측망을 통해 기후데이터를 축적·분석한 빅데이터와 AI 정밀 예보 기술을 바탕으로 각종 지표를 활용한 날씨금융 시장을 기획한다. 블록오디세이는 금융기관과의 협업으로 검증된 블록체인 플랫폼 개발역량을 바탕으로 웨더코인의 월렛·트레이딩 환경, 스마트컨트랙트, 보안 등 기술 파트너 역할을 수행한다.
양사는 내년 상반기 날씨금융플랫폼의 베타테스트를 실시하고 관련 법규 및 규제 검토를 거쳐 연내 정식 서비스를 추진할 계획이다. 또한 웨더코인 토큰의 경제 시스템 및 의사결정 체계를 구체화하고 글로벌 기업과의 파트너십 및 해외시장 진출 또한 검토할 예정이다. 향후 ▲참여형 기후예측 플랫폼 ▲기후연구를 위한 데이터 허브 등으로 기능하는 웨더코인 생태계도 단계적으로 구축해나갈 방침이다.
케이웨더 김동식 대표이사는 “기후·날씨 분야의 칼시·폴리마켓을 지향해 오락이 아닌 실제 기후 및 재난리스크를 금융상품으로 관리하는 유용한 시장을 만들겠다”고 포부를 밝혔다.
디지털뉴스센터 이세연 lovok@kmib.co.kr
