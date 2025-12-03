시사 전체기사

[속보]李 “韓 우라늄 농축·핵 재처리, 美와 5대 5 동업…러트닉이 추진”

입력:2025-12-03 10:47
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 3일 청와대 영빈관에서 열린 '새롭게 선 민주주의, 그 1년' 외신 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“신이 되살릴 줄” 낮잠 자던 모친 살해한 30대 검거
장동혁 “계엄은 의회 폭거 맞서려던 것…하나로 못 뭉친 책임 통감”
쿠팡 전·현직 임원, 정보유출 신고 직전 수십억원대 주식 매도
이대통령 “12·3 국민주권의날로 지정…국민이 노벨평화상 받아야”
대입 면접에 AI 활용하려는 대학들…개인정보 이슈 논란 우려도
민주주의 한층 공고해졌지만… ‘협치 부재’ 근본 문제는 여전
쿠팡, 역대급 집단소송 조짐… ‘적극적 보호 조치’가 관건
“중국산 보조배터리 4개 제품… 과충전하면 발화·폭발 위험”
국민일보 신문구독