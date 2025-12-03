‘6평 사무실, 직원 혹사’…원지, 100만 구독자 깨졌다

원지 유튜브·ENA

‘6평 사무실’에서 근무하게 하는 등 직원 혹사 논란에 휘말렸던 여행 유튜버 원지(본명 이원지)의 구독자 수가 100만명 아래로 떨어졌다.

원지 유튜브 캡처

이번 일을 계기로 즉시 직원들과 소통해 쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하도록 조치하겠다”며 “앞으로는 책임감을 느끼고 주변을 더 세심하게 살피겠다”고 했다.