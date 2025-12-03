‘6평 사무실, 직원 혹사’…원지, 100만 구독자 깨졌다
‘6평 사무실’에서 근무하게 하는 등 직원 혹사 논란에 휘말렸던 여행 유튜버 원지(본명 이원지)의 구독자 수가 100만명 아래로 떨어졌다.
3일 오전 10시 기준 유튜브 채널 ‘원지의 하루’ 구독자는 99.8만 명으로 나타났다. 이 채널은 약 102만명을 유지해 왔으나 지난달 20일 공개된 6평 사무실 영상 논란 이후 약 3만명이 이탈했다.
앞서 원지가 새 사무실을 소개한 영상이 공개되면서 논란이 시작됐다. 지하 2층, 약 6평 규모의 창문 없는 공간에서 직원 3~4명이 근무하는 장면이 담겼는데, 이후 구독자들은 “근무 환경이 열악하다” “직원을 혹사한다” 등의 비판이 일었다.
논란이 계속되자 원지는 문제의 영상을 비공개 처리한 뒤 사과문을 올렸다. 그는 “첫 사무실이다 보니 미숙하고 부족했다”며 “건물 전체의 환기 시스템을 통해 공기 순환이 이뤄지도록 설계돼 있다고 들었다. 때문에 별도의 창문이 존재하지 않더라도 큰 문제를 끼치지 않을 것으로 판단해 해당 장소를 첫 사무실로 계약하게 됐다”고 해명했다.
이어 “이번 일을 계기로 즉시 직원들과 소통해 쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하도록 조치하겠다”며 “앞으로는 책임감을 느끼고 주변을 더 세심하게 살피겠다”고 했다.
