시사 전체기사

한문철 변호사, 충남도에 반사광 우산 300개 기부

입력:2025-12-03 11:00
공유하기
글자 크기 조정
한문철(왼쪽에서 두 번째) 변호사가 지난달 21일 도청 접견실에서 교통안전용품 기탁식에 참석해 기념촬영하고 있다. 충남도 제공

한문철 변호사가 충남도에 어린이 교통안전용품을 기증했다.

도는 한 변호사가 어린이 보행 안전을 위해 반사광 우산 300개를 기부했다고 밝혔다.

반사광 우산은 운전자의 가시성을 높일 수 있도록 제작돼 야간이나 비가올 때 어린이 보행 안전 확보에 도움된다.

도는 기부받은 반사광 우산을 도청 어린이집 원아들에게 우선 배부할 계획이다.

한문철 변호사는 “작은 물품이지만 사고를 예방하는 데에는 큰 힘이 될 수 있다”며 “반사광 우산이 아이들의 보행 안전에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

지난달 한 변호사는 BD손해보험과 1억원 상당의 반사광 패팅, 모자, 망토 500세트를 기탁했다.

도는 이 교통안전용품을 대한노인회 충남연합회와 시·군 노인회·경로당을 통해 독거노인, 농촌 고령자, 폐지 수집 노인 등 보행 환경 취약 노인을 중심으로 우선 배부했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“신이 되살릴 줄” 낮잠 자던 모친 살해한 30대 검거
장동혁 “계엄은 의회 폭거 맞서려던 것…하나로 못 뭉친 책임 통감”
쿠팡 전·현직 임원, 정보유출 신고 직전 수십억원대 주식 매도
이대통령 “12·3 국민주권의날로 지정…국민이 노벨평화상 받아야”
추경호 영장 기각…국힘 “공정한 판단” 민주 “비상식적 결정”
트럼프 “마약 판매하면 누구든 공격 대상…지상 공격도 가능”
與·노동계 압박, 경영계 난색… 합의 없는 추진 땐 부작용 심각
‘북극 냉기’ 한반도 덮친다… 오늘 서울 체감 영하 12도
국민일보 신문구독