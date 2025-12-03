*충남도, 새로운 중소기업 지원체계 구축(5)
-충남도는 3일 기술보증기금, 충남테크노파크와 중소기업의 연구개발부터 기술 이전·사업화에 이르는 전주기 지원체계 구축을 목표로 ‘충남 중소기업 기술 경쟁력 강화를 위한 업무협약’을 체결함.
-연구개발 전주기 지원과 기술 이전, 사업화 촉진을 위한 정책적·재정 지원에 나설 계획임. 금융·비금융 지원을 수행하고, 연구개발 지원 절차 구축, 기술 이전 연계 등 기업 지원 기능을 강화하기로 함.
-도는 기업 맞춤 연구개발-사업화 전주기 지원사업을 통해 중소기업을 대상으로 보증 지원, 연구개발 수행 자금 지원을 단계적으로 추진할 계획임. 연구개발 지원기업 중 우수기업을 뽑아 최대 30억원의 추가 보증을 지원할 예정임.
홍성=김성준 기자
