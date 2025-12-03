이대통령 “12·3 국민주권의날 지정” 법정공휴일 검토
이 대통령 “법정공휴일로 정하고 싶다”
이재명 대통령이 12·3 비상계엄 사태 1주기를 맞아 “국민주권정부는 우리 국민의 위대한 용기와 행동을 기리기 위해 12월 3일을 ‘국민주권의 날’로 정할 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 3일 오전 대통령실에서 발표한 ‘대국민 특별성명’을 통해 “대한민국이 존재하는 한 헌정질서와 민주주의를 지켜낸 것을 함께 기념하고 더 굳건한 민주주의를 다짐하는 계기로 삼겠다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 법정공휴일로 지정하고 싶다는 말도 덧붙였다.
이 대통령은 또 대한민국 국민이 노벨평화상을 수상해야 한다고 강조했다.
이 대통령은 “세계사에 유례없는 민주주의의 위기를 평화적인 방식으로 극복해 낸 대한국민이야말로 노벨평화상을 수상할 충분한 자격이 있다고 확신한다”며 “만약 대한국민이 민주주의를 살리고 평화를 회복하며 온 세계에 민주주의의 위대함을 알린 공로로 노벨평화상을 받는다면 갈등과 분열로 흔들리는 모든 국가에게 크나큰 전환점이 될 것”이라고 설명했다.
이 대통령은 ‘내란 청산’ 의지도 재확인했다.
이 대통령은 “‘빛의 혁명’은 아직 끝나지 않았다”면서 “친위 쿠데타 가담자들에 대한 엄정한 처벌은 그 시작”이라고 강조했다.
이어 “사적 야욕을 위해 헌정질서를 파괴하고 심지어 전쟁까지 획책한 그 무도함은 반드시 심판받아야 한다”며 “다시는 쿠데타를 꿈조차 꿀 수 없는 나라, 누구도 국민 주권의 빛을 위협할 수 없는 나라를 만들기 위해서도 ‘정의로운 통합’은 필수”라고 말했다.
최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr
