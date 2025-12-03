숙박상품·겨울레저용품 할인… 관광公, 근로자휴가지원 사업 겨울 프로모션숙박상품·겨울레저용품 할인… 관광公, 근로자휴가지원 사업 겨울 프로모션
한국관광공사는 연말을 겨냥해 오는 31일까지 근로자 휴가지원사업의 겨울 시즌 프로모션을 연다고 3일 밝혔다.
이번 프로모션에서는 추운 겨울에도 즐길 수 있는 숙박여행상품, 겨울레저용품 등을 할인된 가격으로 제공한다. 4성급 이상 호텔, 리조트 등 숙박상품은 최대 50%까지, 롯데호텔·리조트는 근로자 휴가지원사업 단독 최대 25%까지 특별 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 아울러 캠핑, 스키, 보드용품 등 겨울레저여행을 즐길 수 있는 다양한 상품도 준비돼 있다.
근로자 휴가지원사업은 근로자가 20만 원을 적립하면 소속 기업과 정부가 각 10만 원을 지원해 총 40만 원을 국내 여행경비로 사용할 수 있도록 지원하는 제도다. 근로자는 조성된 적립금으로 근로자 휴가지원사업 전용 온라인몰 ‘휴가샵’에서 숙박, 교통, 체험 등 다양한 국내 여행상품을 자유롭게 이용할 수 있다. 올해는 약 13만 명의 근로자가 이 혜택을 이용해 여행을 즐기고 있다. 또 이 사업에 참여하는 기업은 정부 인증제도 신청 시 가점 및 실적 인정을 받을 수 있다. 우수 참여기업에는 정부포상, 언론홍보, 사례집 발간, 차년도 우선 선정 등의 혜택도 제공된다.
이 사업은 중소기업, 소상공인, 비영리민간단체 등 기업 단위로만 신청할 수 있으며, 자세한 내용은 공식 누리집(vacation.visitkorea.or.kr)과 전담 지원센터(1670-1330)를 통해 확인하면 된다.
강규상 관광공사 관광복지안전센터장은 “근로자는 우수한 여행상품을 저렴하게 이용할 수 있어 만족도가 높고, 기업은 직원 복지 강화와 기업 이미지 제고 등 모두가 만족하는 대표적인 관광복지 사업”이라며 “앞으로도 최신 여행트렌드와 소비자 선호 등을 고려하여 다양한 여행상품을 선보일 예정”이라고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
