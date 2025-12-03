김남국 ‘청탁 문자’ 논란에…대통령실 “엄중 경고 조치”
“실제 추천은 이뤄지지 않아”
대통령실은 김남국 대통령실 국민디지털소통비서관의 ‘청탁 문자’ 논란과 관련해 “부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했다”고 밝혔다. 전날 문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표가 김 비서관에게 홍모씨를 한국자동차산업협회 회장으로 임명해달라고 인사 청탁하는 텔레그램 대화 내용이 공개되자 즉각 대처한 것이다.
대통령실 관계자는 3일 “마치 대통령 임명을 염두에 두고 추천하는 것처럼 대화를 나눴는데, 그 자체로도 문제”라며 “심지어 저 자리는 대통령 임명 자리도 아니다”고 설명했다. 한국자동차산업협회 회장 자리가 대통령이 임명하는 자리가 아닌데도 임명 가능한 것처럼 추천하겠다고 말한 것이 부적절하다는 것이다. 대통령실은 사적 대화로 인사 청탁을 받은 것 자체도 부적절한 행위로 판단하고 있다. 다만 다른 관계자는 “사진으로 보도된 것이지, 내부에 실제로 추천이 이뤄지진 않았다”고 설명했다. 이에 대응이 경고 조치 정도로 끝난 것으로 보인다.
전날 취재진 카메라에 포착된 두 사람의 대화를 보면, 문 의원은 “남국아 (홍모씨는) 우리 중(앙)대 후배고 대통령 도지사 출마때 대변인도 했고”라며 “자동차산업협회 회장하는데 자격은 되는 것 같은데 아우가 추천 좀 해줘”라고 했다. 문 의원은 “내가 추천하면 강훈식 (비서)실장이 반대할 거니까 아우가 추천 해줘봐”라고도 했다. 이에 김 비서관은 “네 형님, 제가 훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요!”라고 답했다. ‘현지 누나’는 김현지 대통령실 제1부속실장으로 보인다. 문 의원과 김 비서관은 중앙대 선후배 사이다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
