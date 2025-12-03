대통령실, 인사청탁 문자 받은 김남국에 “엄중 경고”
대통령실이 “부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했다”고 3일 밝혔다.
문진석 더불어민주당 원내수석부대표으로부터 인사 청탁을 받은 김남국 디지털소통비서관에 대한 조치다.
문 수석부대표가 전날 국회 본회의장에서 김 비서관에게 텔레그램을 통해 한국자동차산업협회 회장직에 홍성범 전 자동차산업협회 본부장을 추천하는 모습이 뉴스핌 취재진 카메라에 포착됐다.
문 수석부대표는 김 비서관을 향해 “남국아 우리 중대(중앙대) 후배고 대통령 도지사 출마 때 대변인도 했고 자동차 산업협회 본부장도 해서 회장하는데 자격은 되는 것 같다”며 “아우가 추천 좀 해줘”라고 말했다.
김 비서관은 “넵 형님, 제가 훈식이형이랑 현지누나에게 추천할게요”라고 답했다. 이에 문 수석부대표는 “맞아 잘 살펴줘^^”고 말했다.
김 비서관이 언급한 ‘현지 누나’는 김현지 대통령실 제1부속실장인 것으로 보인다.
이 같은 소식이 전해지자, 국민의힘 등 야권은 “부당한 인사청탁”이라고 비판했다.
최은석 국민의힘 원내수석대변인은 “대통령실과 민주당의 즉각 해명을 요구한다”면서 “인사청탁을 받은 김 비서관은 즉각 사퇴하라. 아울러 김 비서관은 현지 누나가 누구인지 조속히 밝히길 바란다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
