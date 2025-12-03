[속보] 3분기 1.3% 성장, 속보치보다 0.1% 포인트↑
올해 3분기 한국 경제가 전 분기보다 1% 이상 성장했다.
3년 9개월 만에 기록한 최고 성장률로, 소비·투자 등 내수가 살아나고 수출 호조도 이어진 데 따른 것이다.
다만 전체 국민이 국내외에서 벌어들인 모든 소득을 합한 실질 국민총소득(GNI)은 0.8% 증가하는데 그쳤다. 교역조건이 악화하면서 실질무역 손실이 확대됐고, 실질 국외순수취요소소득이 줄어든 영향이다.
한국은행은 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·잠정치)이 1.3%로 집계됐다고 3일 밝혔다.
지난 10월 28일 공개된 속보치(1.2%)보다 0.1% 포인트 상승했으며, 2021년 4분기(1.6%) 이후 가장 높은 수준이다.
한국 성장률은 지난해 1분기 1.2%를 찍은 후 곧바로 2분기 -0.2%까지 추락했었다. 이후 3분기(0.1%)와 4분기(0.1%) 정체를 거쳐 올해 1분기(-0.2%) 다시 뒷걸음쳤다.
그러고는 2분기(0.7%) 반등에 성공한 뒤 3분기에도 성장세를 유지했다.
구체적으로 보면 민간 소비가 1.3% 늘었다.
승용차·통신기기 등 재화와 음식점·의료 등 서비스 소비가 모두 증가했다. 정부 소비도 물건비와 건강보험 급여비 위주로 1.3% 성장했다.
민간 소비는 2022년 3분기(1.3%) 이후, 정부 소비는 2022년 4분기(2.3%) 이후 각 3년, 2년 9개월 만에 최고 기록이다.
설비투자도 반도체제조용기계 등 기계류 주도로 2.6% 늘었다.
수출은 반도체·자동차 등이 실적 호조를 보이며 2.1% 증가했다. 수입도 기계·장비·자동차 등을 중심으로 2.0% 늘었지만, 증가율이 수출보다 낮았다.
저조했던 건설투자도 토목건설 위주로 0.6% 증가했다. 6분기 만에 역(-)성장에서 벗어난 것이다.
속보치와 비교하면 건설투자(+0.7%p), 지식재산생산물투자(+1.0%p), 설비투자(+0.2%p), 정부소비(+0.1%p), 수출(+0.6%p), 수입(+0.7%p) 성장률이 상향 조정됐다.
3분기 성장률 기여도를 보면 내수와 순수출(수출-수입)이 1.2% 포인트, 0.1% 포인트로 각각 집계됐다.
특히 내수 기여도가 2분기(0.4% 포인트)와 비교해 0.8% 포인트나 뛰었다. 민간 소비, 정부 소비, 설비투자 기여도가 각 0.6% 포인트, 0.2% 포인트, 0.2% 포인트로 성장을 주도했다.
반면 3분기 명목 GNI은 직전 분기보다 0.3% 뒷걸음쳤다. 명목 국외순수취요소소득(8조원)이 2분기보다 약 6조원 줄면서 명목 GDP 성장률(0.7%)을 밑돌았다.
실질 GNI는 0.8% 증가했다.
실질 국외순수취요소소득이 10조2000억원에서 8조6000억원으로 감소한 데다 교역조건 악화로 실질무역손실도 8조6000억원에서 10조3000억원으로 커져 성장률이 실질 GDP(1.3%)보다 낮았다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
