[속보] 뉴욕증시 상승 마감…비트코인도 7% 반등
미국 뉴욕 증시 3대 주가지수가 강세로 마감했다.
엔비디아 등 인공지능(AI) 관련주들이 시장 전반을 떠받쳤다. 대규모 개인정보 유출 사고가 터진 쿠팡이 2일(현지시간) 뉴욕증시에서 급락 하루 만에 강보합 마감했다.
최근 하락세를 보인 비트코인 역시 한때 7%가량 상승하며 반등에 성공했다.
2일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 185.13포인트(0.39%) 오른 4만7474.46에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 16.74포인트(0.25%) 상승한 6829.37, 나스닥종합지수는 137.75포인트(0.59%) 뛴 2만3413.67에 장을 마쳤다.
엔비디아와 애플 마이크로소프트 등 ‘빅테크’가 1%가량 오르며 증시를 밀어올렸다. ‘AI 버블’ 논란 이어지는 상황에서 기술주에 매수세가 몰리며 시장 반등을 이끌어낸 것이다. 필라델피아 반도체지수는 1.84% 상승했다.
쿠팡은 전장보다 0.23% 오른 26.71달러에 거래를 마쳤다.
쿠팡은 개인정보 유출 사실이 공개된 후 첫 거래일인 전날 5.36% 급락한 데 이어 이날도 개장 초 약세 흐름을 이어갔다. 그러나 매도세가 진정되며 오후 들어 상승 반전했다.
보잉은 내년 737과 787 기종 납품 증가 전망을 발표하면서 주가가 10.1% 급등했다.
비트코인은 7% 이상 상승하며 최근 부진을 만회했다.
가상 화폐 전문 거래소인 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 24시간 전보다 7% 넘게 오른 9만1000달러 이상에서 거래됐다. 비트코인 가격이 반등하면서 스트래티지와 코인베이스 등 가상자산 관련주도 일제히 올랐다.
이런 상황에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장을 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 유력 차기 의장 후보로 소개했다.
트럼프 대통령은 백악관에서 열린 미국 컴퓨터 제조업체 델 테크놀로지 창립자 겸 최고경영자(CEO)인 마이클 델 부부의 거액 기부를 발표하는 행사에서 참석자들을 소개하면서 해싯 위원장을 가리켜 “아마 잠재적 연준 의장도 여기 있다”고 말했다.
트럼프 대통령은 이어 “내가 그렇게 말해도 될지 모르겠지만, ‘잠재적’”이라며 “내가 말할 수 있는 건 그는 존경받는 사람이라는 것이다. 고마워, 케빈”이라고 말했다.
