G마켓에서도…60여명 계정 도용, 무단 결제 돼
피해금액 인당 3만~20만원
금감원에 2일 ‘정식 신고’
쿠팡의 대규모 개인정보 유출로 혼란스러운 가운데 G마켓에서 소비자 60여명의 계정이 도용돼 무단 결제로 이어진 게 확인됐다.
2일 G마켓에 따르면 G마켓 고객센터에는 지난달 29일 결제 취소를 문의하는 요청이 여러 건 접수됐다. G마켓 간편 결제 서비스인 스마일페이를 통해 자신도 모르는 결제가 이뤄졌다는 내용이었다. 피해 금액은 개인당 3만~20만원 수준인 것으로 추정된다. G마켓은 지난 1일 금융감독원에 이 사건에 대한 신고 필요 여부를 문의했고, 이날 정식 신고했다.
G마켓은 무단 결제 문의가 늘자 본인인증 강도를 상향 조정하는 보안 강화 조처를 했다. 이후 추가 피해 사례가 나오지는 않았다. G마켓 관계자는 “신속한 피해 차단과 소비자 보호를 최우선으로 조치했다”며 “추가 보안 강화 작업을 지속해 소비자 정보 보호에 빈틈이 없도록 하겠다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
