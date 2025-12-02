G마켓에서도…60여명 계정 도용, 무단 결제 돼

피해금액 인당 3만~20만원

금감원에 2일 ‘정식 신고’

G마켓은 지난 1일 금융감독원에 이 사건에 대한 신고 필요 여부를 문의했고, 이날 정식 신고했다.

G마켓 관계자는 “신속한 피해 차단과 소비자 보호를 최우선으로 조치했다”며 “추가 보안 강화 작업을 지속해 소비자 정보 보호에 빈틈이 없도록 하겠다”고 말했다.