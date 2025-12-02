넷마블 ‘세븐나이츠 리버스’, Apple 게임 쇼케이스 참여
넷마블은 수집형 RPG ‘세븐나이츠 리버스(개발사 넷마블넥서스)’가 ‘Apple 게임 쇼케이스 서울’에 참여했다고 2일 밝혔다.
2일 성수에서 열린 ‘Apple 게임 쇼케이스 서울’은 Apple의 다양한 기기에서 즐길 수 있는 게임들을 소개하는 행사다. 매년 미국에서 개최돼 여러 개발사들이 게임을 소개한 바 있고 올해엔 한국에서 최초로 진행됐다.
넷마블은 세븐나이츠 리버스 부스를 마련하고 iPhone 17 Pro Max, iPad Pro, Mac 등 Apple 주요 기기로 게임 빌드 서장 및 모험 초반 구간 시연을 진행했다.
지난 5월 15일 국내 정식 출시한 세븐나이츠 리버스는 원작 세븐나이츠의 리메이크 프로젝트다. 스토리 및 전투 시스템 등 주요 게임 요소를 계승하고 최신 트렌드를 반영했다. 출시 당일 7시간만에 앱스토어 매출 1위, 5일만에 국내 양대 앱마켓 매출 1위를 기록했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사