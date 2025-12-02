크래프톤, Apple 게임 쇼케이스에서 ‘인조이’ 맥 버전 공개

Apple 게임 쇼케이스에 마련한 '인조이' 맥 버전 시연장. 게임사 제공

크래프톤이 2일 서울 성수동에서 Apple이 주최한 ‘Apple 게임 쇼케이스’에서 인생 시뮬레이션 게임 ‘inZOI(인조이)’를 선보였다.