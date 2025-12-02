레고랜드 호텔, 특별한 겨울 선물 풍성
강원도 춘천에 있는 레고랜드 코리아 리조트가 연말과 겨울 시즌을 맞아 레고랜드 호텔을 찾는 가족들을 위해 특별한 겨울 시즌 혜택 꾸러미를 마련한다. 여유롭게 레고랜드를 거닐 수 있는 프라이빗 투어를 비롯해 보너스 입장권 패키지와 두 가지 한정 시즌 패키지까지 누구라도 원하는 취향의 혜택을 찾을 수 있는 다채로운 특전들로 가득 채워진다.
12월과 내년 2월 두 달 동안 ‘레고랜드 프라이빗 미니 투어’가 무료로 운영된다. 동절기를 맞아 파크가 열리지 않는 평일 중 특정일에 오직 호텔 투숙객들을 대상으로 제공된다. 별도의 사전 예약 없이 오전 11시 20분부터 참여할 수 있다.
투어 참가자들은 특별 개방된 레고랜드에 입장해, 투숙객만을 위해 문을 연 4D 씨어터에서 영화를 관람하고, 미니랜드 및 빅샵 등 오직 레고랜드에서만 만나볼 수 있는 두 가지 상징적인 어트랙션을 자유롭게 둘러보며 만끽할 수 있다. 브릭스트릿 카페에서는 추위를 잊을 수 있는 따끈한 음료와 간식이 마련된다. 가족과 함께, 마치 놀이공원을 통째로 빌린 듯한 색다른 경험과 추억을 선사할 것으로 기대된다.
주말에 호텔을 찾는 이들에게는 ‘세컨 데이 프리 패키지’가 기다린다. 이번 겨울 시즌 내내, 세컨 데이 프리 패키지를 통해 금요일과 토요일에 체크인하고 당일 레고랜드 방문도 함께 예약하는 투숙객 전원에게는 다음 날인 체크아웃일 사용할 수 있는 레고랜드 입장권을 무료로 선사한다.
29일부터 내년 1월 4일까지 연말 기간 및 내년 2월 설날 기간에도 이 특전 패키지를 선택할 수 있다. 연말연시 이틀 연속으로 레고랜드와 호텔을 꽉 채워 즐기기를 바라는 에너지 넘치는 어린이 동반 가족들의 호응이 예상된다.
성탄절을 맞아 따사로운 호텔 룸안에서 소중한 가족의 추억을 만들 수 있는 ‘윈터 스윗 패키지’도 출시된다. 8일부터 내년 1월 31일까지 한시적으로 선택할 수 있다.
객실 1박에 더해 산타와 루돌프, 크리스마스 트리 등이 장식된 특제 부쉬드 노엘 롤케이크, 크리스마스 테마 빌드-어-미니피겨 3종, 레고랜드 전용 성인용 장갑 2개 및 어린이용 장갑 1개 등 크리스마스 테마에 충실한 다채로운 선물들로 구성된다. 선물은 취향에 따라 체크인 전 객실에 비치되도록 할 수도 있고, 깜짝 딜리버리 서비스로 만나볼 수도 있다.
아이들에게 잊지 못할 크리스마스의 추억을 만들어 줄 수 있는 ‘산타의 깜짝 방문 패키지’도 선보인다. 24~25일에 체크인하는 투숙객 한정으로 선택할 수 있으며, 예약된 시간에 레고랜드 호텔 객실로 산타클로스가 찾아가 선물 보따리 속 부모가 미리 준비한 멋진 선물상자를 대신 전달한다. 자녀들의 동심에 산타클로스와 만나는 마법 같은 추억을 만들 수 있는 절호의 기회다.
레고랜드 관계자는 2일 “연말연시 레고랜드 호텔을 찾은 고객들에게 특별한 기억을 선사하기 위해 다양한 프로그램들을 준비했다”며 “쉽게 만나기 어려운 프라이빗 미니 투어과 세컨 데이 프리 혜택, 그리고 시즌 한정 패키지를 즐기며 가족들이 레고랜드 호텔에서 저마다 원하는 방식으로, 따뜻하고 행복한 연말을 보내시길 바란다”고 말했다.
‘레고랜드 프라이빗 미니 투어’, ‘세컨 데이 프리 패키지’, ‘윈터 스윗 패키지’, 및 ‘산타의 깜짝 방문 패키지’ 등의 특전은 레고랜드 호텔 투숙객들에게 한해 제공된다. ‘레고랜드 프라이빗 미니 투어’ 운영일 및 산타의 깜짝 방문 예약 가능 시간 등을 비롯해, 레고랜드 호텔의 이번 겨울 시즌 프로모션 꾸러미에 대한 자세한 정보는 레고랜드 공식 홈페이지에서 확인 할 수 있다.
