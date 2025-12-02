시사 전체기사

배현진 의원 비방글 올린 정유라, 명예훼손 무혐의 결론

입력:2025-12-02 17:25
수정:2025-12-02 17:31
공유하기
글자 크기 조정
정유연(개명 전 정유라)씨. 연합뉴스

배현진 국민의힘 의원을 비방하는 글을 SNS에 올려 고발당한 최서원(개명 전 최순실)씨의 딸 정유연(개명 전 정유라)씨에 대해 경찰이 불송치 결정을 내렸다.

경기 남양주남부경찰서는 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 수사를 받아온 정씨에 대해 지난달 중순 ‘혐의없음’으로 불송치했다고 2일 밝혔다.

경찰 관계자는 “증거 등을 토대로 비방할 목적 등 범죄 혐의를 인정하기 어려워 불송치 결론을 냈다”고 말했다.

앞서 정씨는 지난 5월 배 의원이 “한동훈을 지지하다 김문수 전 지사 쪽으로 입장을 바꿨다”며 “과거 그를 폭행했던 인물이 다시 등장해야 한다”는 취지의 글을 SNS에 올린 바 있다.

이후 배 의원은 SNS를 통해 “법과 금융으로 차분히 조치해 드리겠다”며 보좌관을 통해 정씨에 대한 고발장을 경찰에 제출했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
관리소 항의 끝에 아파트 주차장 입구 람보르기니로 ‘길막’
위장 이혼 뒤 남편 아파트 살면서 32차례 무주택자 청약
SK하이닉스 제조·기술 부사장, 직원들에 ‘깜짝 포상’
이 대통령, 정성호에 “저 대신 맞느라 고생…백조 발 역할 감사”
구의원, 공무원에게 “남들 먹을때 먹고 크지 뭐했나” 발언 논란
“탈퇴 버튼 어딨어” 복잡한 쿠팡 탈퇴 절차에 분통 터지는 소비자
취업 준비하며 홀어머니 돕던 20대, 3명 살리고 하늘로 [아살세]
“기억 없다”…일본에서 60대女 치마 속 찍으려던 한국男 검거
국민일보 신문구독