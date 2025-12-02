주광덕 남양주시장 “상수원 규제 개선 노력 계속할 것”

헌법소원 각하 결정 후 공식 입장문 발표

남양주시는 상수원 규제 관련 헌법소원 각하 결정 후에도 상수원 규제 개선 촉구를 이어가겠다는 입장문을 발표했다. 사진은 조안면 상수원 규제지역 전경. 남양주시 제공

남양주시는 11월 27일 헌법재판소가 상수원 규제와 관련한 헌법소원(2020헌마1454)을 각하한 데 대해 2일 입장문을 내고 깊은 아쉬움을 표하면서도 향후 대응 의지를 분명히 했다.

주광덕 시장은

“50여년간 지속된 불합리한 상수원 규제로 인한 기본권 침해를 더 이상 외면할 수 없다”며 조안면 주민들의 실망을 위로하고 제도 개선 노력을 계속하겠다는 의지를 분명히 했다.

주광덕 남양주시장이 지난 4월 7일 상수원 규제 헌법소원 심리를 촉구하는 탄원서에 서명하고 있다. 남양주시 제공