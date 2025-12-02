“역시 김천김밥축제”…대한민국 1등 축제로 평가 받았다
예산 3억원 이상, 유동 인구 10만명 이상 가을 축제 가운데 압도적 1위
‘2025 김천김밥축제’가 오랜 역사와 전통을 자랑하는 대한민국 대표 축제를 압도하며 대한민국 1등 축제로 평가받았다.
경북 김천시는 한국리서치 등이 주관해 실시한 소비자만족도 조사 결과, ‘2025 김천김밥축제’가 총점 77.7점으로 가장 좋은 점수를 받았다고 2일 밝혔다. 김밥 부족, 좁은 행사장, 셔틀버스 미비 등 첫해 지적됐던 문제들을 깔끔하게 해결하고 축제의 완성도를 높인 것이 주효했다는 평가다.
이번 평가는 2025년 가을에 개최된 축제 중 예산 3억원 이상, 유동인구 10만명 이상인 전국의 124개 축제를 대상으로 진행했으며, 8개 분야 18개 항목으로 구성해 평가했다. 김천김밥축제는 총 18개 항목 중 5개 항목을 제외한 13개 항목에서 상위권을 기록했다.
재방문 의향, 타인 추천 의향, 축제 주제 및 내용, 지역 이미지 향상, 비용 대비 축제 만족도 등 7개 주요 항목에서 1위를 기록해 전체 평가에서 가장 높은 곳에 위치했다.
2위는 강원도 인제 가을꽃축제, 3위는 안동 국제탈춤페스티벌이 차지했고 수원 화성문화제, 춘천 닭갈비축제가 뒤를 이었다.
상반기에 평가했던 봄 축제 1위 정동야행은 76점, 여름 축제 1위 인천페타포트음악축제는 75.2점을 받았다.
지역 이미지 향상에 도움을 준 지역 축제로는 종합평가에서도 1위를 차지한 김천김밥축제를 비롯해 세계유산축전 선암사·순천갯벌(전남 순천시), 국가유산 미디어아트 수원화성(경기 수원시), 서산해미읍성축제(충남 서산시), 김제지평선축제(전북 김제시) 등이 5위권에 이름을 올렸다.
배낙호 김천시장은 “김천김밥축제는 이제 막 시작된 축제라서 아직 보완해야 할 점도 많고 해마다 새롭게 채워가야 할 부분도 많다”며 “김천이 ‘다시 오고 싶은 축제를 가진 도시’로 자리 잡을 수 있도록 더욱 책임감을 갖고 준비하겠다”고 말했다.
김천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
