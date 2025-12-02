‘적극행정’ 산업부 공무원 포상 강화, 소송비용도 지원

제27차 적극행정위원회 개최

문신학 산업통상부 차관이 2일 오후 서울 대한상공회의소 대회의실에서 제27차 적극행정위원회에 참석해 발언하고 있다. 산업통상부

산업통상부가 적극적으로 일하는 공무원이 불이익을 받지 않도록 보호체계를 강화하는 지원책을 마련했다. 과도한 감사로 인한 위축을 줄이고 정책 집행의 안정성을 확보하겠다는 취지로 풀이된다.