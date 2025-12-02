포천시, 공모사업 역대 최대 성과…국·도비 1420억 확보

올해 확보한 주요 공모사업은 ▲우분 고체연료화시설 330억원

신읍지구 재해위험 종합정비사업 319억원

특수상황지역개발·접경권 발전지원사업 207억

원

노후상수관망정비사업 178억원

내촌지구 농촌공간정비사업 84억원

학교복합시설 공모 47억5000만원 등이다. 기후위기 대응, 에너지 전환, 농축산 환경 개선, 생활 인프라 확충 등 시민 생활과 직결되는 분야가 다수 선정된 것이 특징이다.