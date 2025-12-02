보이스피싱으로 3900만원 털린 20대, 경찰 수사로 되돌려받아

보이스피싱 조직 자금수거책이 텔레그램을 통해 피해자와 대화한 내용. 대전경찰청 제공

이어서 도착한 문자에는 서울중앙지법에서 작성한 것으로 돼 있는 한 사건 관련 서류의 이미지가 담겨 있었다. 성매매업소에서 A씨 명의의 대포통장이 발견돼 구속영장이 발부됐다는 내용이었다.

A씨는 며칠 동안 B씨와 텔레그램으로 연락하며 일거수일투족을 보고해야만 했다. 결국 본색을 드러낸 B씨는 “당신 계좌에 입금된 돈을 추적해야 한다”며 A씨를 속인 뒤 3900만원을 입금하도록 유도했다.

피해자 A씨가 대전경찰청 홈페이지에 작성한 모범경찰관 추천글. 대전경찰청 제공