비상계엄 1년…민주당 광주시당 “2차 종합특검, 반드시 필요”

성명 내고 “내란 세력 처벌” 강조

더불어민주당 광주광역시당(위원장 양부남)은 2일 성명을 내고 “윤석열 정권이 군과 경찰을 동원해 국회를 장악하려 했던 불법계엄 시도는 명백한 내란 행위이자 대한민국 민주주의에 대한 중대한 공격이었다”고 규정했다.

이어 “이제 논쟁이 아니라 행동이 필요하다”며 “3대 특검이 채해병 순직사건 구명 로비, 12·3 불법계엄 실제 기획 구조, 김건희 비리 등 등 가장 중요한 질문들이 여전히 답을 얻지 못한 채 종료 시한이 얼마남지 않은 만큼 2차 종합특검이 반드시 필요하다”고 강조했다.