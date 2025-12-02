비상계엄 1년…민주당 광주시당 “2차 종합특검, 반드시 필요”
성명 내고 “내란 세력 처벌” 강조
12·3 비상계엄 1년을 앞두고 더불어민주당 광주광역시당은 ‘2차 종합특검’ 도입을 촉구했다.
더불어민주당 광주광역시당(위원장 양부남)은 2일 성명을 내고 “윤석열 정권이 군과 경찰을 동원해 국회를 장악하려 했던 불법계엄 시도는 명백한 내란 행위이자 대한민국 민주주의에 대한 중대한 공격이었다”고 규정했다.
광주시당은 “2024년 12월 3일 국회 주변에는 군 병력과 장갑차가 배치됐고 군용 헬기까지 국회 경내에 투입됐으며, 국회의원들의 국회 진입은 불법적으로 봉쇄됐다”면서 “이는 헌정질서를 군사력으로 흔들고 민주주의의 정상적 작동을 강제로 멈추려 한 조직적 폭력이었다”고 비판했다.
이어 “이제 논쟁이 아니라 행동이 필요하다”며 “3대 특검이 채해병 순직사건 구명 로비, 12·3 불법계엄 실제 기획 구조, 김건희 비리 등 등 가장 중요한 질문들이 여전히 답을 얻지 못한 채 종료 시한이 얼마남지 않은 만큼 2차 종합특검이 반드시 필요하다”고 강조했다.
광주시당은 “지시했든, 계획했든, 동조했든, 침묵했든 내란 행위에 가담한 모든 세력은 예외 없이 처벌받아야 한다”며 “민주주의 파괴 범죄에 면죄부는 없다. 이는 정쟁이 아니라 국가의 존립과 헌법의 생존 문제”라고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사