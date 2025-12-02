컴투스는 KBO리그 공식 라이선스를 기반으로 한 모바일 야구 게임 ‘컴투스프로야구’ 시리즈를 서비스하고 있다.

컴투스가 자사가 후원하고 사단법인 한국프로야구선수협회가 주최하는 '2025 컴투스프로야구 리얼글러브 어워드'를 진행했다.이번 시상식은 지난 1일 서울 광진구 비스타 워커힐 서울 비스타홀에서 진행됐다. 행사에는 KBO리그 10개 구단 및 퓨처스리그 선수 400여 명과 여러 관계자가 참석했다.컴투스에서도 홍지웅 제작총괄, 박영주 마케팅&컨텐츠 센터장, 김정호 야구사업 본부장 등이 시상자로 함께했다.컴투스프로야구 리얼글러브 어워드는 현역 프로야구 선수들이 직접 투표해 시즌 최고의 선수를 선정하는 시상식이다. 2013년 '플레이어스 초이스 어워드'가 시초다.이날 행사에서는 선발투수상, 구원투수상, 포수상 등 포지션별 최고의 선수를 비롯해 베스트 키스톤 콤비, 베스트 배터리, Fans' Choice상, 올해의 선수상 등 13개 부문 수상이 이뤄졌다. 특히 '컴투스프로야구2025'와 '컴투스프로야구V25' 유저들이 직접 투표에 참여하는 Fans' Choice상에 한화 이글스 문현빈이 선정됐다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr