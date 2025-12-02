호남권 첫 ‘코스트코’ 익산 입점 본격화

교통영향평가 ‘수정의결’ 통과

2026년 상반기 착공 전망

익산IC 인접 입지 강점

코스트코 점포. 국민일보DB

전북 익산에 호남권 첫 창고형 할인매장인 코스트코 점포 입점이 가시화되고 있다.

다만 지역 소상공인의 반발은 해결 과제로 남아 있다. 전북전주수퍼마켓협동조합 등 19개 단체가 참여한 비상대책위원회는 지난 8월부터 “지역 상권 피해가 불가피하다”며 입점 반대 활동을 이어왔다. 동네 마트와 중소 유통업체의 피해 우려 때문이다.